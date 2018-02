Fórum de Turismo do RN abre inscrições; confira as palestras

Crédito: Rodrigo Ferreira

Com auditório formatado para 640 pessoas, o 9º Fórum de Turismo do RN, que se realizará nos dias 23 e 24 de março, no Centro de Convenções de Natal, abriu suas inscrições na semana passada. Elas custam R$ 50 (estudantes) e R$ 100 (profissionais) durante todo o mês de fevereiro.

Os interessados devem acessar o site do evento (www.forumdeturismorn.com.br) para preencher os dados e efetuar o pagamento, em caso de cartões de crédito e débito, no sistema PagSeguro. Quem preferir, pode fazer transferência ou depósito bancário para a conta do evento, também disponível no endereço eletrônico.

Vale lembrar que o acesso à 4ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur), que acontece paralelamente ao Fórum, é gratuito – mediante rápido cadastramento na própria secretaria do evento.

Confira abaixo alguns palestrantes já confirmados para o 9º Fórum de Turismo do RN, assim como os respectivos temas que abordarão:

“Os atuais modelos de gestão dos centros de convenções” – Armando Campos Mello

Presidente da Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de Feiras), é diretor superintendente do Sindiprom (Sindicato de Empresa de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo) e diretor da Federação de Serviços do Estado de São Paulo. É bacharel em Relações Públicas com especialização em Gestão de Políticas Públicas do Turismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Consultor técnico da Unedestinos, é membro do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo; do Conselho Executivo de Viagens e Eventos Corporativos e da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, onde é titular da cadeira 11.

“Do Destino ao Produto Turístico: preparando para o mercado” – Cristiano Araújo Borges

É coordenador-geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo. Graduado em Turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto (2004), possui especialização em Economia para o Turismo (2006) e mestrado em Geografia – Gestão Ambiental e Territorial (2013) pela Universidade de Brasília. Atuou na Coordenação-Geral de Regionalização do Ministério do Turismo (2005-2006), no Departamento de Estudos e Pesquisas da Embratur (2007-2008) e no Ministério do Desenvolvimento Agrário (2008-2009). Retornou ao Ministério do Turismo em 2009 como gerente de Projetos da Coordenação-Geral de Segmentação. Em 2014 se tornou servidor de carreira do MTur e coordenador-geral de Estruturação de Destinos, cargo que exerceu até 2016, quando se tornou coordenador-geral de Produtos Turísticos.

“O impacto das festas populares na economia dos municípios” – Osíris Marques

Economista e professor Dr, é especialista no tema “Economia do Turismo”. Graduado em Ciências Econômicas (1999) e mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense (2002), fez doutorado em Economia Internacional na University of Leeds (2006) e doutorado na área de Macroeconomia Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007). Atualmente é professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenador do Observatório do Turismo, grupo de pesquisa ligado à Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF. Atua principalmente nos temas Indicadores e estatísticas do turismo, economia do turismo e avaliação de impactos econômicos do turismo.

“Marketing digital: como usar as redes sociais para vender” – Marta Poggi

Consultora, blogueira e sócia da Strategia Consultoria, é formada em Economia e especializada em Marketing Turístico. Tem MBA em Marketing Estratégico e é Mestre em Turismo. Faz palestras sobre Marketing Digital, Tendências e Inovação do Turismo. É fundadora do Blog Agente no Turismo. Marta Poggi também orienta empresários e profissionais do Turismo para o desenvolvimento dos seus negócios, aumento da performance e melhor comunicação com o mercado. Apaixonada por inovação e tendências, atua como estrategista digital para Turismo e como consultora em diversos projetos do Sebrae, Abav, Ministério do Turismo e CNTur.

“Como captar novos voos para Natal? Desafios e estratégias” – Roberto de Oliveira

Diretor de Negócios Aéreos da Inframérica. É formado em Administração de Empresas e Contabilidade e pós-graduado em Administração Empresarial pela Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Começou na Varig, em 1980, onde atuou como gerente de Receita de Cargas, inspetor de Sucursais e Agências, gerente geral em Cuiabá e Goiânia e gerente geral para Argentina, EUA e Canadá. Em 2007 foi consultor da Leadgate Corp. no Uruguai, onde coordenou a área comercial no processo de “due diligence” para a compra da empresa Pluna. É especialista em Aviação Comercial da holding Corporación América, onde apóia os aeroportos do grupo no desenho e execução das estratégias de desenvolvimento de novas rotas.