Fórum de discussão sobre estratégias e recuperação da caatinga no Seridó aconteceu nesta terça, 14, em Currais Novos

O “Fórum Permanente de Discussão Sobre Estratégias de Recuperação do Bioma Caatinga da Região Seridó Potiguar” aconteceu na manhã desta terça-feira (14) no auditório do IFRN/Currais Novos com debates sobre ações e planejamento de estratégias para a recuperação da caatinga na região, assim como do trabalho pelo desenvolvimento da agricultura familiar. O encontro contou com a presença do Prefeito Odon Jr, do vice-prefeito Anderson Alves, das secretárias municipais Fátima Barros (Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento), Ana Albuquerque (Turismo e Desenvolvimento Econômico), e dos coordenadores Diana Moreira (Recursos Hídricos) e Nilton Oliveira (SEMAAB).

“É extremamente importante essa discussão para traçarmos metas para uma política pública em defesa da caatinga”, disse o prefeito Odon Jr. De acordo com a professora Dra. Magda Maria Guilhermino, cerca de 90% do território do Rio Grande do Norte está inserida no bioma caatinga e o processo de desertificação em alguns áreas do Estado foi identificado em 1985. “É preciso pensar na recuperação deste bioma tão importante pois as ações de hoje terão reflexo daqui há 10 anos”, disse a professora. O fórum vem acontecendo em algumas cidades da região, e tem realização do Grupo de Estudos em Sistemas de Produção Animal Sustentável do Rio Grande do Norte, da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.