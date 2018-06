FORRONOVOS 2018 teve início nesta quinta (14) com apresentações especiais e escolha da Rainha

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Palácio de Esportes “Cortez Pereira” recebeu um grande público na noite desta quinta-feira (14) durante a abertura da 23ª edição do FORRONOVOS, o festejo junino de Currais Novos, que acontecerá até o próximo domingo, 17, com uma programação especial de apresentações no “Corredor Cultural Sanfoneiro Antoin Mé”, festival de quadrilhas, corrida de jegue e da Fogueira, além de shows no Largo do Coreto Guarany. Na abertura, o Prefeito Odon Jr acompanhado da secretária Ana Albuquerque (Turismo), do presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes, e da vereadora Zefinha Moura, destacou a importância do evento para a cidade. “Este é um evento genuinamente da nossa cidade que a Prefeitura tem buscado valorizar nossa cultura, nossos artistas e músicos”, disse o Prefeito Odon Jr. Secretários municipais, servidores e imprensa, também prestigiaram a abertura do FORRONOVOS.

Nesta primeira noite de evento, apresentações de grupos da APAE, Projeto AABB Comunidade – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Escola Municipal Professora Trindade Campelo, Creche Marilene Matias, grupos de Cerro Corá e Acari, dos artistas Lenilson e Cris Flores, além do concurso “Rainha e Rainha Mirim” do FORRONOVOS, onde foram eleitas as representantes da Escola Municipal de Nossa Senhora. Confira a programação do FORRONOVOS 2018:

Sexta-Feira (15 de Junho)

– Apresentações no Palácio dos Esportes “Cortez Pereira” às 19h.

– Shows no Largo do Coreto Guarany a partir das 22h: Cebola Ralada e Robson Carneiro & Forró de Autoridade.

Sábado (16 de Junho)

– Corrida da Fogueira a partir das 15h, com Largada e Chegada em frente à Prefeitura Municipal.

– I Cão Drilhado (ONG Amigos de Chiquinho), no Corredor Cultural a partir das 16h.

– 19h, Palácio dos Esportes: Concurso de Quadrilha Junina categoria “Estilizada” com resultado e entrega de premiação.

– Shows no Largo do Coreto Guarany a partir das 22h: Giullian Monte e Musa da Balada.

Domingo (17 de Junho)

– Corrida de Jegue no Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo” às 8h.

– 19h, no Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”: Concurso de Quadrilha Junina categoria “Matuta” com resultado e entrega de premiação.