FORRONOVOS 2018 tem início no próximo dia 14 e terá shows e festivais de quadrilhas na programação

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dos maiores festejos juninos do Seridó Potiguar tem início na próxima quinta-feira (14) em Currais Novos e terá uma programação especial até o domingo (17). Em sua 23ª edição, o FORRONOVOS teve sua programação oficial lançada na noite desta quinta-feira (07) durante o projeto “Arte e Música na Praça”, na Praça Cristo Rei, e contou com a presença do Prefeito Odon Jr, dos secretários municipais Ana Albuquerque (SEMTUR), Ronaldo Gomes (Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”), da vereadora Zefinha Moura, secretários municipais, servidores, imprensa, além da participação popular.

No lançamento da programação, o Prefeito Odon Jr destacou a importância do evento para a cidade. “O FORRONOVOS é um evento que há 23 anos valoriza a cultura junina, e temos buscado cada vez mais contribuir com essa importante festa. Neste ano estamos valorizando as quadrilhas juninas e teremos uma boa premiação, assim como os shows que serão com artistas locais”, comentou.

Programação do FORRONOVOS 2018

Segunda-Feira (11 de Junho)

– Forró na Feira Livre às 8h.

Quinta-feira (14 de Junho)

– Abertura Oficial no Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”, às 19h, com a escolha da Rainha e Rainha Mirim do FORRONOVOS 2018.

Sexta-Feira (15 de Junho)

– Apresentações no Palácio dos Esportes “Cortez Pereira” às 19h.

– Shows no Largo do Coreto Guarany a partir das 22h: Cebola Ralada e Robson Carneiro & Forró de Autoridade.

Sábado (16 de Junho)

– Corrida da Fogueira a partir das 15h, com Largada e Chegada em frente à Prefeitura Municipal.

– I Cão Drilhado (ONG Amigos de Chiquinho), no Corredor Cultural a partir das 16h.

– 19h, Palácio dos Esportes: Concurso de Quadrilha Junina categoria “Estilizada” com resultado e entrega de premiação.

– Shows no Largo do Coreto Guarany a partir das 22h: Giullian Monte e Musa da Balada.

Domingo (17 de Junho)

– Corrida de Jegue no Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo” às 8h.

– 19h, no Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”: Concurso de Quadrilha Junina categoria “Matuta” com resultado e entrega de premiação.