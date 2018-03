FNF e Loterias Caixa fecham parceria para futebol potiguar em 2018

Aconteceu na tarde desta quarta-feira (28) no auditório da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), a assinatura do contrato das Loterias Caixa como patrocinador da FNF no seu ano de centenário. Com o acordo, o novo parceiro do futebol potiguar adquiriu a propriedade de naming rights com um aporte de R$ 500 mil, com o Estadual se chamando, a partir de agora, Campeonato Potiguar Loterias Caixa 2018.

Estiveram presentes à mesa no ato da assinatura José Vanildo, presidente da FNF, Carlos Antônio de Araújo, superintendente da CAIXA no RN, Paulo Tarcísio, presidente do ABC e Eduardo Rocha, presidente do América e o diretor de marketing da FNF, Alan Oliveira.

A partir do investimento, a Federação irá abrir mão da taxa de 8% das rendas das partidas disputadas no ano do centenário. Ou seja, o valor se refletirá em benefício para os clubes, como aponta Vanildo. “Sem dúvida este é um momento histórico para o futebol do RN. Esse parceria é uma homenagem ao centenário da nossa Federação. Para este ano, já garantimos premiação importante para os clubes: campeão e vice do Estadual receberão um carro 0km. Além disso, abrimos mão da taxa que temos direito em todos os jogos durante o ano do centenário, traduzindo assim em benefício para os clubes, que ficarão com o valor”, comenta Vanildo.

As Loterias Caixa participarão ativamente do segundo turno do campeonato, com placas em todos os estádios, backdrop, ações promocionais, marca no uniforme da arbitragem, projetos pioneiros de transmissão no RN com conteúdo para a plataforma digital, além de ativação com clubes. O contrato vai até outubro de 2018, com programação de propagação e fortalecimento do futebol local. ­­­

O Campeonato Potiguar Loterias Caixa 2018 tem o patrocínio das Loterias Caixa, Governo Federal, Fecomércio, Fetronor, Penalty, Siker, Pitú, Sterbom.