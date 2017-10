Flávio Rocha postou mensagem com desculpas a procuradora

Quase um mês antes de ser denunciado por coação e crime contra a honra contra a procuradora Ileana Mousinho, do Ministério Público do Trabalho, o empresário Flávio Rocha utilizou sua conta no Facebook para postar pedido de desculpas. “Se a procuradora se sentiu ofendido por minhas palavras, eu lhe peço desculpas”, escreveu Rocha, que enfatizou que sua defesa era pela manutenção da geração de emprego e renda. Confira