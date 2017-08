Fim da novela: Paris Saint-Germain anuncia a contratação de Neymar

Depois de uma novela que teve vários capítulos, muitas informações, capas de sites e jornais em todo o mundo, e frustração e comemoração para dois lados distintos, o Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Neymar. O clube francês efetuou o pagamento da cláusula de rescisão no valor de € 222 milhões (R$ 812 milhões), e o brasileiro se tornou o jogador mais caro da história do futebol.

Neymar assinou contrato por cinco temporadas com o PSG. O vínculo termina em 30 de junho de 2022. Com isso, o compromisso do craque com o PSG termina antes da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro de 22.

Neymar é o novo reforço do PSG (Foto: Reprodução)

Craque utilizará a camisa 10 no Paris Saint-Germain (Foto: Reprodução)

A apresentação de Neymar acontecerá nesta sexta-feira em uma conferência de imprensa no Parc des Princes às 13h – horário local (8h de Brasília). Em seguida, o brasileiro participará de seu primeiro treinamento com os novos companheiros, porém sem a presença de jornalistas ou torcedores.

No sábado, o jogador será apresentado aos torcedores em uma festa no Parc des Princes às 15h45 – horário de Paris (10h45 de Brasília) . Em seguida, o time faz sua estreia no Campeonato Francês contra o Amiens às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. O GloboEsporte.com acompanha em tempo real.

Ivan Raupp e Rodrigo Cerqueira, Barcelona, Espanha