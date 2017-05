Filho do ex-prefeito de Cerro Corá é nomeado coordenador de obras na prefeitura de Lagoa Nova

O ex-vereador de Cerro Corá Álvaro de Araújo Melo, filho do ex-prefeito João Batista de Melo Filho, foi nomeado pelo prefeito Luciano Santos, para exercer o cargo comissionado de coordenador geral de obras, vinculado á secretaria municipal de obras e serviços urbanos. formado em arquitetura Álvaro Melo foi vereador vereador entre 2013 2016, tendo desistido da carreira política ao não disputar as eleições municipais do ano passado.