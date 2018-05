Festival de cinema ‘Curta Caicó’ resgata sétima arte no Seridó potiguar

Crédito: G1 RN

Cena de “Um filme para Gerson” (Foto: Divulgação )

O Curta Caicó, festival de cinema do município da região Seridó potiguar, acontece a partir desta sexta-feira (1º) e segue até o domingo (3) no Centro Cultural Adjunto Dias. O evento é gratuito e tem como objetivo o resgate da sétima arte na região, que desde a década de 1990 não possui salas de cinema.

Em sua primeira edição, o “Curta Caicó” traz a exibição de mostras realizadas pelo Centro Cultural, Sesc e Casa de Cultura Popular, além do trabalho de produtores independentes. Entre as obras estão os curtas Vidas Cinzas do Rio de Janeiro, o pernambucano Cara de Rato e os potiguares O Espelho e Leningrado, Linha 41.

De acordo com a organização do evento, o Curta Caicó retoma a possibilidade de proporcionar as novas gerações o interesse pelo cinema, bem como resgatar do passado o sentimento nostálgico de amor à sétima arte. Confira abaixo a programação completa.

Cena da peça P`s, que virou filme e será exibido no Curta Caicó (Foto: Beatriz Alves )

Programação

Sexta (1º)

8h – Banda de Música Recreio Caicoense

– Banda de Música Recreio Caicoense 19h – Abertura oficial

– Abertura oficial 19h30 às 22h – Mostras Competitivas Nacional e Potiguar

Vidas Cinzas (RJ)

Ultravioleta (PB)

Quando parei de me preocupar com canalhas (SP)

Aquela Rua tão Triunpho (SP)

O que teria acontecido ou não naquela calma e misteriosa tarde de domingo no jardim zoológico (RJ)

Cara de Rato (PE)

Em torno do Sol (RN)

O Espelho (RN)

Vitruviano e o Poema da Inerente Invisibilidade (RN)

Sábado (2)

14h – Mostra SESC de cinema

Astrogildo e a Astronave (BA)

O Melhor Som do Mundo (SP)

Pedaços de Pássaros (PA)

Filhos da Lua na Terra do Sol (MT)

15h às 16h30 – Mostras Competitivas Nacional e Potiguar

Esfera Máxima (MG)

Cabelo Bom (RJ)

O Menino do Dente de Ouro (RN)

Família Trope Trupe (RN)

16h30 às 17h15 – Painel: Produção audiovisual nas universidades – Coord. UERN

– Painel: Produção audiovisual nas universidades – Coord. UERN 19h – Lançamento do curta-metragem P´s (Cia Trapiá Teatral)

– Lançamento do curta-metragem P´s (Cia Trapiá Teatral) 19h30 às 22h – Mostras Competitivas Nacional e Potiguar

– Par Perfeito (SC)

Minha Mãe, Minha Filha (SP)

O Vestido de Myriam (RJ)

Perambulação (GO)

Pulso (RJ)

Meu Colega de Quarto (RN)

Ainda não lhe fiz uma canção de amor (RN)

No Fim de Tudo (RN)

Domingo (3)

09 às 12h – Oficina de Roteiro – Michelle Ferret

– Oficina de Roteiro – Michelle Ferret 10h às 12h – Fórum Audiovisual

– Fórum Audiovisual 14h – Mostras Competitivas Nacional e Potiguar

Sudestinos (CE)

Um filme para Gerson (RJ)

Leningrado, Linha 41 (RN)

Vida Vaza (RN)

15h30 às 17h – Painel: Mulheres no Audiovisual

– Painel: Mulheres no Audiovisual 19h – Filmes Convidados

Sophia (PB)

Cabra de Peia (RN)

Exibição do curta-metragem produzido na oficina Cinemando

20h às 22h – Encerramento e premiações

Serviço

Festival de cinema Curta Caicó

Data: 1º a 03/06/2018

1º a 03/06/2018 Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Local: Centro Cultural Adjunto Dias, Rua José Hermínio, 1550, Caicó

Centro Cultural Adjunto Dias, Rua José Hermínio, 1550, Caicó Entrada gratuita

Informações: online através do Curta Caicó

Cena do curta “Leningrado, Linha 41” (Foto: Divulgação/Cine Verão )