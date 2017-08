Festa do Bode: bons negócios e 1.200 animais em Mossoró neste fim de semana

A 19ª Festa do Bode, segundo maior evento agropecuário do Estado, começa nesta sexta-feira (11) em Mossoró e deve reunir 1.200 animais, entre bovinos, caprinos, ovinos e equinos. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas passem pelo Parque de Exposições Armando Buá nos três dias de evento, que irá contar com a participação da Agência de Fomento do RN (AGN) e bancos do Brasil, do Nordeste e Caixa Econômica Federal com linhas especiais de financiamento para os produtores rurais.

Um dos destaques da programação é o 14º Leilão de Animais Terra da Liberdade, com 40 lotes de alta qualidade genética, marcado para acontecer no sábado (12) às 19h. O leilão, já tradicional na Festa do Bode, é um dos responsáveis pela grande movimentação financeira do evento registrada nos últimos anos.

De acordo com a Associação Norte-rio-grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos (Ancoc), realizadora da festa em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape), o Parque de Exposições Armando Buá deve receber em torno de 20 mil pessoas por dia neste fim de semana. Todos os espaços de animais previstos foram comercializados e outros móveis tiveram que ser montados para receber os criadores interessados em participar do evento.

“A Festa do Bode é a segunda maior exposição agropecuária do nosso estado, ficando atrás somente da Festa do Boi. É um evento que atrai toda a região Oeste e os estados vizinhos, em busca de animais da mais alta qualidade genética e bons negócios”, destaca o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha. A programação do evento segue até domingo (13) e inclui julgamento de animais, torneio leiteiro, concurso de culinária, leilão, cursos, palestras, oficinas, shows e apresentações artísticas.

PROGRAMAÇÃO 19ª FESTA DO BODE

DIA 11/08/2017 (SEXTA-FEIRA)

8h – Julgamento dos animais: Caprinos e Ovinos (ANCOC)

Local: Arena de Desfiles

10h – Inscrição e mensuração dos animais (ASCCOM)

14h – Inscrição e mensuração dos animais (ASCCOM)

17h – Concurso de Culinária da Carne Caprina/Ovina e Queijo Caprino (Produtores Rurais – ASCCOM)

18h – Torneio Leiteiro (Oeste Leite) – Ordenha de nivelamento

20h – Pesinho Pesado (Oeste Leite) – 1a pesagem dos animais (caprino/ovino)

CURSOS

Local: Centro de Comercialização de Animais Armando Buá (Mercado do Bode)

7h às 11:00h / 13h às 17:00h – Doma para cavalos – Cristiano Matias Justino (Pato Preto)

7h às 11:00h / 13h às 17:00h – Curso “Reuso das Águas Servidas na Produção de

Forrageiras” – Josimar Torres Gomes (SENAR)

7h às 12:00h – Curso “Programa de Inclusão Digital Excel” – Rinacio Braga Silva De

Medeiros Cruz (SENAR)

13h às 18:00h – Curso “Programa de Inclusão Digital Excel” – Rinacio Braga Silva De Medeiros Cruz (SENAR)

14h às 18:00h – “Consultoria Tecnológica, Treinamento em Processamento de Carnes Caprina e Ovina” – Ana Patrícia F. Alves (SEBRAE) / Francisco Hélio Andrade da Silva (SEBRAE)

SEMINÁRIO DA CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA

8:00h – Recepção e inscrição dos produtores;

8:15h às 9:00h – Segurança alimentar em produtos láticos – Bárbara Camila Firmino Freire (Biotecnóloga e Mestranda no Programa de Ambiente, Tecnologia e Sociedade – UFERSA)

9:00h – Lanche

9:15 – Sensibilização à prevenção contra dengue, chikungunya e zika vírus – Agentes de saúde do Município de Mossoró.

9:30h às 10:15h – Plantas Medicinais no Controle das Verminoses em Caprinos

e Ovinos – Tallyson Nogueira Barbosa (Biotecnólogo e Mestrando no Programa de Ambiente, Tecnologia e Sociedade – UFERSA)

10:30h às 11:15h – Conhecendo as espécies forrageiras para usá-las no período certo: da quantidade à qualidade – Dra. Lis Carolina da Silva (Professora de Forragicultura e Pastagens – UFERSA)

SEMINÁRIO DE APICULTURA

Manejo Sustentável de Abelhas Africanizadas no Semiárido

14:00h – Recepção e inscrição dos produtores;

14:15h às 15:00h – Importância da nutrição de abelhas no semiárido – Diana da Silva Sombra (Zootecnista doutoranda no Programa de Ciência Animal – UFERSA)

15:00h – Lanche

15:15h às 16:00h – Estratégias para minimizar perdas de enxames no semi-árido – Ricardo Gonçalves dos Santos (Biólogo doutorando no Programa de Ciência Animal – UFERSA)

16:15h às 17:00h– Importância da renovação e substituição de abelhas rainha – Dra. Kátia Gramacho (Professora do curso de Zootecnia – UFERSA)

SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS

ESPAÇO DA GASTRONÔMICO (Palco 1)

18:30h – 19:30h – Trio pé de serra

19:30h – Abertura oficial da 19a Festa do Bode

20:00h – 22:00h – Forró Classe A

22:00h – 00:00h – Forró dos 3

DIA 12/08/2017 (SÁBADO)

6h – Torneio Leiteiro (Oeste Leite) – 1a ordenha

Local: Galpão de Ordenha

8h – Julgamento dos animais: Caprinos e Ovinos (ANCOC)

Local: Arena de Desfiles

9h – Pesinho Pesado (Oeste Leite) – 2a pesagem dos animais (caprino/ovino)

9h – Demonstração prática de fatiador de palma forrageira – Jorge Torres (Pesquisador EMPARN)

15h – Bode e Carneiro Tarado – Prova zootécnica – Melhor reprodutor de caprino e ovino (Oeste Leite)

16h – Aula prática: Exame Andrológico e Exame Ginecológico em Pequenos Ruminantes – Prof. Alexandre Rodrigues (UFERSA)

16h – Aula inaugural do Projeto EQUIVIDA da UFERSA – Profa Aracely Ricarte / Prof. Regina Dias

18h – Torneio Leiteiro (Oeste Leite) – 2a ordenha

Local: Galpão de Ordenha

18h – 14o Festival de Gastronomia Caprina e Ovina

Local: Espaço da Gastronomia

19h – 14o Leilão de Animais “TERRA DA LIBERDADE”

Local: Espaço Comercial e Institucional

20h – Oeste Leite – Divulgação de resultados e Premiação Torneio Leiteiro Caprino Pesinho Pesado – Caprino/Ovino

Bode e Carneiro Tarado

Concurso de Culinária da Carne Caprina/Ovina e Queijo Caprino (produtores rurais)

CURSOS

Local: Centro de Comercialização de Animais Armando Buá (Mercado do Bode)

7h às 11:00h / 13h às 17:00h – Curso “Reuso das Águas Servidas na Produção de

Forrageiras” – Josimar Torres Gomes (SENAR)

7h às 12:00h – Curso “Programa de Inclusão Digital Excel” – Rinacio Braga Silva De

Medeiros Cruz (SENAR)

13h às 18:00h – Curso “Programa de Inclusão Digital Excel” – Rinacio Braga Silva De Medeiros Cruz (SENAR)

14h às 18:00h – “Consultoria Tecnológica, Treinamento em Processamento de Carnes Caprina e Ovina” – Ana Patrícia F. Alves (SEBRAE) / Francisco Hélio Andrade da Silva (SEBRAE)

SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS (12/08 sábado)

3o AEROBODE

16h – Exposição e demonstração de vôos aeromodelos, drones e automodelos.

Local: Pista de Aeromodelismo (Mercado do Bode)

ESPAÇO INSTITUCIONAL (Palco 2)

9h – Forró pé de Serra – Forró dos Idosos

ESPAÇO DA GASTRONOMIA (Palco 1)

20:00h – 22:00h– Nilson Vianna

22:00h – 00:00h – José Orlando

DIA 13/08/2017 (DOMINGO)

Saída dos animais (conforme regulamento)

CURSOS

Local: Centro de Comercialização de Animais Armando Buá (Mercado do Bode)

7h às 11:00h / 13h às 17:00h – Curso “Reuso das Águas Servidas na Produção de

Forrageiras” – Josimar Torres Gomes (SENAR)

SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS (13/08 domingo)

3o AEROBODE

9h – Exposição e demonstração de vôos aeromodelos, drones e automodelos.

Local: Pista de Aeromodelismo (Mercado do Bode)

ESPAÇO DA GASTRONOMIA (Palco 1)

Forró dos Pais

11:00h – 13:00h – Francys Dias

13:00h – 14:00h– Emanoel Batista