Festa do Agricultor em Lagoa Nova

Crédito Vlaudey Liberato/foto: Jornal da Serra

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, em parceria com a Paróquia São Francisco de Assis, realiza a 63ª Festa do Agricultor, que se realizará no período de 22 a 27 de maio. A tradicional festa, por décadas, é um evento voltado ao Trabalhador Rural.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, durante todo o evento, estará promovendo diversas Palestras, dentre elas se destacam: Criação e manejo de aves caipiras, Nutrição de gado de leiteiro, Prevenção da Tuberculose e Brucelose em bovinos, Manejo de pragas e doenças que afetam o Maracujá; e Curso de Meliponicultura.

ATENÇÃO

“O Prefeito Luciano Santos nos cobra atenção constante ao homem do campo. Em especial, todo nosso esforço para qualificar ainda mais o agricultor e criadores, pois só assim conseguiremos garantir a qualidade da nossa matéria prima”, frisou o Secretário Genilson Pinheiro Borges.