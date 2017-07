“Festa do Agricultor” de Currais Novos celebrou 51 anos com tradicional missa e desfile

A tradicional “Festa do Agricultor” de Currais Novos celebrou sua 51ª edição na manhã desta segunda-feira (17) com missa solene na Matriz de San’Ana e desfile pelas principais ruas da cidade, evento este que faz parte do calendário da 209ª Festa de Sant’Ana, que teve início na noite deste domingo (16) com o hasteamento das bandeiras e estandartes.

Na missa do agricultor, celebrada pelo Padre Alcivan e concelebrada pelos padres curraisnovenses, o Prefeito Odon Jr destacou a importância do homem e mulher do campo e apresentou as diversas ações realizadas pela Prefeitura em prol dos agricultores, como o corte de terra para mais de 500 agricultores, recuperação de cacimbas, estradas, entre outros benefícios. “A seca existe, mas nosso povo é forte, unido, e venceremos todos os obstáculos”, disse Odon Jr.

O Vice-Prefeito Anderson Alves e secretários municipais também participaram da programação da “Festa do Agricultor”.

Após a Missa solene, as associações rurais, escolas, instituições, e o povo em procissão com a imagem peregrina de Sant’Ana, caminharam pelas principais ruas e avenidas da cidade.

