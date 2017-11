Festa da Imaculada Conceição 2017 teve início ontem, 28

A abertura da 25ª Festa da Imaculada Conceição em Currais Novos aconteceu na noite de ontem (28) com o hasteamento das bandeiras e a missa com a grande participação dos devotos da co-padroeira do município. A solenidade contou com a presença dos padres Janilson, Welson e Erivan, do Prefeito Odon Jr, do secretário municipal de Gabinete, Francisco Medeiros, e equipe organizadora da festa. Em sua mensagem, o Padre Janilson lembrou a história da construção da igreja. “Há 25 anos, surgia no alto de um lajeiro do novo bairro Juscelino Kubitshek (JK), uma capela imponente, moderna, que nascia inspirada nas linhas pastorais do Concílio Vaticano II. Um sonho ousado do então Monsenhor Ausônio, de saudosa memória, que se tornou realidade”, disse.

Nesta quarta-feira (29), dia em que se celebram os 97 anos da instituição do município à condição de cidade, a Prefeitura Municipal de Currais Novos será uma das noitárias da 1ª novena, que terá como pregador o Padre Fábio dos Santos. Neste ano, a Festa da Imaculada tem como tema “Imaculada Conceição Aparecida, 300 anos refletindo o rosto do povo brasileiro”.