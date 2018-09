Fernando Haddad é confirmado como candidato do PT com aval do ex-presidente Lula

Política Crédito da foto: Ilustração – copiada do jornal de fato O PT confirmou nesta terça-feira (11) a retirada da candidatura do ex-presidente Lula, que está preso na Polícia Federal de Curitiba (PR), e o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a presidente. Haddad foi referendado após reunião da Executiva Nacional do PT, em um hotel em Curitiba, com aval de Lula. Como se sabe, Lula está inelegível pela Lei da Ficha Limpa. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo placar de 6 a 1, enterrou as pretensões eleitorais do ex-presidente. Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex de Guarujá. Na reunião, foi lida uma carta de Lula endereçada à direção do partido, em que ele sugeria que a sigla aceitasse o nome de Haddad como seu substituto. O pedido foi aprovado por unanimidade. O advogado Luiz Fernando Pereira, responsável pela área eleitoral do PT, afirmou que o partido tem até às 19h desta terça-feira para protocolar a mudança na cabeça de chapa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad não precisa acompanhar o procedimento: – Registro é lá em Brasília. É só protocolar lá até 19h. Lula escreveu mais duas cartas, uma para o povo brasileira, outra para o próprio Haddad, até então candidato a vice na chapa. Com essa mudança, Manuela D´Ávila, do PCdoB, é confirmada como vice de Haddad.