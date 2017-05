FEMURN declara apoio ao Programa Moradia Cidadã Municípios e Cartão Reforma

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN declarou apoio aos programas Moradia Cidadã Municípios e Cartão Reforma, do Governo do Estado e Governo Federal, respectivamente, durante o lançamento dos projetos habitacionais, ocorridos hoje (30), na Escola de Governo, em Natal. O lançamento contou com a presença do Presidente da Federação, Benes Leocádio, e dezenas de prefeitos municipais.

O Vice-Governador do Estado, Fábio Dantas, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano – CEHAB, João Ronaldo da Nóbrega, a Secretária de Trabalho e Assistência Social, Juliane Faria, o Secretário de Relações Institucionais, Getúlio Ribeiro, e representantes da Caixa Econômica Federal também estiveram presentes do evento.

Benes afirmou que a FEMURN apoia o programa e é parceira do Governo do Estado para auxiliar as prefeituras na estruturação do programa Moradia Cidadã Municípios: “A FEMURN se coloca aqui como parceira do Governo do Estado para auxiliar em tudo o que for possível. Não há programa de alcance social tão importante quanto à entrega de uma casa a uma família. Ocorre uma mudança positiva na vida das pessoas no momento em que eles passam a ter uma residência própria”, afirmou o Presidente.

“Parabenizamos o Governo do Estado por essa iniciativa e afirmo que estamos juntos para alcançar os objetivos que transformarão as famílias”, disse Benes.

Para o Presidente da FEMURN, os programas vão contribuir com a melhora da economia dos municípios e representam mais dignidade e qualidade de vida para os cidadãos potiguares. Ele também pediu empenho dos gestores para o sucesso do projeto: “Qualquer município tem condição de se habilitar para receber o programa, mas se não houver a doação dos gestores, secretários, equipes, nós não conseguiremos vencer obstáculos”, alertou.