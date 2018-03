Femptur promove cultura e folclore potiguar no Centro de Convenções

Crédito: Rodrigo Ferreira – Banda de Música Mestre João Roberto – Santa Cruz

A quarta edição da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte (Femptur), agendada para os dias 23 e 24 de março no Centro de Convenções de Natal, contará com uma série de apresentações culturais que prometem encantar o público ao longo dos dois dias de evento. Os espetáculos acontecerão entre às 19h e às 22h e abordarão, principalmente, aspectos folclóricos do RN.

Segundo a organização da Femptur, a ideia é promover estes aspectos numa Feira que, por si só, já tem como premissa básica incentivar e promover o turismo e a cultura do estado. “Procuramos manter a identidade potiguar em todas as áreas do evento e as apresentações culturais que teremos reforça isso”, disse Antonio Roberto Rocha, um dos organizadores.

Subirá ao palco da Femptur, entre outras atrações, a Banda de Música Mestre João Roberto Paz e União, de Santa Cruz. Existente desde a década de 1950 e reconhecida como Patrimônio Histórico do município, ela é um dos principais instrumentos culturais da cidade e formada em sua maioria crianças e jovens. Como objetivo principal, busca fomentar a cultura da música instrumental no Rio Grande do Norte.

Também fará apresentação na Feira do Turismo do RN o Grupo de Dança Mistura de Ritmos, de Touros, que apresentará o espetáculo “Aqui Nasceu o Brasil”. A apresentação busca retratar fielmente a versão de que o Brasil foi descoberto no litoral potiguar. Todas as atrações turísticas de Touros são abordadas no concerto, além de uma infinidade de ritmos como makulele, forró, xaxado e colheita.

Outra atração será o Balé Popular Terras Potiguares, de Passa e Fica. Surgido em junho de 2010, o grupo apresenta como sua primeira montagem cênica as danças e brincadeiras do Pastoril. Atualmente, conta com 35 componentes que elaboram sete sequências folclóricas ao longo da apresentação envolvendo música, dança e teatro. Em suma, difunde através da arte o legado cultural deixado pelas três matrizes que formam a base do país.

A Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte tem entrada e estacionamento gratuito. Os interessados em participar só precisam passar por um rápido cadastro na secretaria do evento, que tem, paralelamente a sua realização, a companhia do 9º Fórum de Turismo do RN. São esperadas mais de 5 mil pessoas nos dois dias do evento.