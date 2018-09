Feira do Bode começa hoje em Mossoró com cursos, oficinas e show de Forró dos Três

Crédito da foto: PMM

A 20ª Festa do Bode tem início nesta quinta-feira (20), no Parque de Exposições Armando Buá, e segue até o próximo sábado (22), com uma programação voltada à cadeia produtiva da ovinocultura e desenvolvimento rural.

Neste primeiro dia de programação do evento em Mossoró, a abertura oficial acontece às 19h. No entanto, durante o dia será realizado a pesagem e mensuração dos animais para julgamento, plantão técnico veterinário, além de um curso de reuso de águas servidas na produção de forrageira, e um programa de Inclusão Digital Rural.

Ainda na noite de hoje acontecem shows artístico-culturais, com Filipe Costa e Forró dos 3. A programação segue no decorrer desta sexta-feira (21) com mais cursos e oficinas e shows à noite de Aline e Deyvid e Forró Com Ela.

No sábado (22), acontecem mais cursos e shows de André Luvi e Lucas Lima.