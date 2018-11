Fátima promete anunciar secretariado nesta semana

A governadora eleita, Fátima Bezerra (PT), prometeu anunciar ainda esta semana os nomes que vão compor o secretariado da gestão dela à frente do Estado. A declaração da petista foi dada durante o Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que ocorre nesta segunda-feira (19), na Casa da Indústria.

“Ao longo desta semana, vamos dar conhecimento ao Rio Grande do Norte daqueles que farão parte do nosso primeiro escalão”, declarou. Uma das maiores expectativas gira em torno de quem vai ocupar a titularidade da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), já que o tema da segurança foi um dos mais debatidos durante a eleição.

Entre os nomes que se cogitam para a Sesed estão o do ex-policial rodoviário federal Ivenio Hermes, que integra a equipe de transição da governadora eleita, e o do coronel da Polícia Militar Francisco Canindé de Araújo. No entanto, ao PORTAL NO AR, Hermes já disse não ter sido convidado para o cargo e o coronel Araújo negou que esteja tratando do assunto. Durante a palestra desta segunda, Fátima Bezerra deu um indicativo do ‘cuidado’ que está tendo com o nome a ser escolhido para a Sesed: “A área de segurança eu estou escolhendo a dedo”.