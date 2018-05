Fátima lidera em cenário onde Robinson e Carlos Eduardo aparecem empatados

A senadora Fátima Bezerra (PT) lidera a corrida eleitoral para o Governo do Estado segundo levantamento da Seta. Pelos números, ela estaria em segundo turno contra Carlos Eduardo ou o governador Robinson Faria, tecnicamente empatados.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados ao eleitor, Fátima Bezerra tem 29,3% das intenções de voto, seguida por Carlos Eduardo (12%) e Robinson Faria (8,4%).

A pesquisa SETA encomendada pelo AGORA RN foi realizada entre os dias 11 e 13 de maio com 1,3 mil eleitores em todas as regiões potiguares. A margem de erro é de 3% para mais ou menos, com grau de confiabilidade de 95%.