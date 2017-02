Fátima lamenta falecimento de Marcos Dionísio

A senadora Fátima Bezerra apresentou, nesta quarta-feira (22), no plenário do Senado, seu pesar pelo falecimento do advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Norte, Marcos Dionísio Medeiros Caldas, conhecido carinhosamente como Mosquito.

“Ele era um grande homem, um grande amigo, uma das mais influentes vozes na defesa dos Direitos Humanos no Rio Grande do Norte e do Brasil. Ele sempre contribuiu com seu talento, sua sabedoria e sua responsabilidade para a defesa e garantia de direitos para as populações vulneráveis”, disse.

Fátima afirmou que ele será lembrando sempre pela sua luta incansável por justiça, paz e direitos. “ Eu aprendi muito com Marcos Dionísio. Quero aqui deixar o meu abraço carinhoso a sua esposa Maristela, aos filhos de Marcos Dionísio, aos camaradas e amigos. O legado deixado por Dionísio estará para sempre em nossos corações. Marco Dionísio, presente!”, concluiu.