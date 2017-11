Fátima fica entre os dez melhores parlamentes do ano

O fundador do site e coordenador do Prêmio Congresso em Foco, Sylvio Costa, entregou o certificado de “melhores Senadores do Ano” para a senadora Fátima Bezerra, nesta quarta-feira (1).

Fátima ficou entre os dez melhores representantes da população no Congresso Nacional, em votação realizada pela internet no período de 1º a 30 setembro. Sylvio destacou ainda o aumento da participação feminina na décima edição do prêmio. “ Este foi o ano que teve a maior participação de mulheres. Fizemos até uma homenagem especial às mulheres”, disse.

Para a senadora Fátima, a certificação é mais um incentivo para continuar a luta em defesa do Brasil e dos interesses da população, em especial do Rio Grande do Norte. “Fico honrada em receber o prêmio do Congresso em Foco pela seriedade do trabalho que eles prestam para a sociedade. Este é mais um incentivo para continuar fazendo política com honra, com seriedade e com espirito público, em defesa da cidadania do povo brasileiro, especialmente da população do meu estado”, agradeceu.

O Prêmio Congresso em Foco é uma iniciativa do site do mesmo nome (www.congressoemfoco.com.br), apoiado por diversos parceiros, que tem como finalidade reconhecer o trabalho dos melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo e participar ativamente da vida política.