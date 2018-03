Fátima: é necessário ampliar a participação das mulheres na política

Crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora Fátima Bezerra ressaltou, nesta quarta-feira (07), durante sessão de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a importância de as mulheres se engajarem no processo político do país. Durante a sessão, o Senado entregou o Diploma Bertha Lutz as 26 parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 1988, que se destacaram na luta em defesa dos direitos das mulheres.

“Vocês deixaram sua biografia na Constituição cidadã. A bancada do batom, carinhosamente apelidada pelos jornalistas e parlamentares, fizeram história. Pequena no tamanho, mas gigante na ousadia. Vocês desempenharam um papel especial na luta pela igualdade de direito entre homens e mulheres”, disse.

Fátima lamentou que, em 30 anos, tenhamos avançado muito pouco em termos de representação feminina no Legislativo: temos pouco mais de duas vezes mais parlamentares. Eram 26 deputadas constituintes, em 1988, e, atualmente, há 51 deputadas e 12 senadoras. No Executivo, a situação não é muito diferente”.

A parlamentar considera inaceitável que, após 30 anos da Carta Magna do país, os direitos sociais, consagrados com muitos esforços na Constituição, estejam sofrendo agora um processo acelerado de desmonte, em decorrência de um golpe parlamentar misógino que resultou na cassação do mandato da primeira mulher eleita no país.

Fátima aproveitou a ocasião para conclamar as mulheres brasileiras à luta e à resistência, em defesa de democracia, da soberania nacional e dos direitos sociais. “Em 2018, nós teremos eleições e é muito importante que as mulheres participem da política. Esses retrocessos afetam fortemente os trabalhadores e a vida de nós mulheres, principalmente as negras e pobres. É imperativo que sigamos firmes na luta por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Viva o dia 8 de março, viva a luta das mulheres! ”, comemorou.