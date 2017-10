Fátima defende emendas para a educação

Crédito da foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Fátima Bezerra registrou, na quarta-feira (18), em Plenário, a aprovação das emendas da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. “Eu tenho dito que, sobretudo nestes tempos de Governo ilegítimo, nesses tempos de Emenda nº 95, que congelou os gastos nas áreas sociais, nesses tempos de tanto retrocesso, mais do que nunca, é hora de defendermos a educação. E foi isso que fizemos, na comissão, quando apresentamos várias emendas que foram acolhidas pelo relator e aprovadas por unanimidade pelos senadores”, declarou a parlamentar.

Fátima destacou a importância da emenda de aquisição de veículos para o transporte escolar na educação básica. “O Programa Caminho da Escola é extremamente meritório, porque veio para tratar com dignidade os estudantes que moram na zona rural, que antes eram transportados até em pau de arara, arriscando, inclusive, suas vidas. O Caminho da Escola trouxe os ônibus, os amarelinhos, mas hoje está suspenso. Daí a iniciativa correta da Comissão de Educação ter priorizado uma emenda para o Programa Caminho da Escola. Isso vai ajudar muito as prefeituras e os governos dos estados, pelo país afora, destacou.

Fátima ainda se referiu às emendas de expansão e restruturação dos nossos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica e de reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior. A parlamentar tem sugerido que parlamentares apresentem tanto emendas de bancadas como individuais para as universidades, para os institutos federais e para a educação básica. “Renovamos o apelo ao relator-geral da área da Educação e Cultura, senador Davi Alcolumbre, olhe com muito carinho o orçamento para universidades e para os institutos de educação básica, tendo em vista o ato criminoso do Governo Federal, que foi o contingenciamento brutal de dos recursos das universidades e institutos federais, que hoje vivem à míngua. Precisamos mudar este orçamento”, defendeu.

As emendas destinadas para instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais e as emendas de implantação e modernização de estrutura para esporte educacional e recreativo e para o lazer também foram destacadas pela parlamentar, bem como as destinadas ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), apresentadas pela Bancada do PT. “O governo ilegítimo que aí está cortou 86% dos recursos destinados para a educação no campo em 2014. Ou seja, esse governo não tem compromisso nenhum com a educação. O governo pouco está se lixando, como se diz, para a educação do povo brasileiro. Esse governo Temer só pensa em uma coisa: se livrar da denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República e que pode tirar seu mandato”, concluiu.