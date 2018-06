Fátima defende direitos dos ACS E ACE

Crédito: Senadora Fátima Bezerra – PT/RN

A senadora Fátima Bezerra comemorou com os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias a aprovação, na comissão mista, da Medida Provisória 827/18, que regulamenta direitos e benefícios para essas categorias. A matéria segue, agora, aos plenários da Câmara e do Senado.

O texto aprovado na comissão garantiu um aumento gradativo do piso salarial da categoria, chegando a R$ 1.550, em 2021.Também foi garantida a presença obrigatória de agentes de saúde na Estratégia de Saúde da Família, assim como também dos agentes de combate a endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental.

“Essa foi mais uma conquista da categoria. Hoje é um dia de celebrar. Este Congresso tem a obrigação de lutar pela cidadania dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. A bancada do PT está aqui para dizer sim com autoridade”, disse Fátima.

A luta pela regulamentação e pela garantia dos direitos desses profissionais foi destacada pela senadora Fátima Bezerra. A parlamentar, relatora da proposta que garantiu o piso nacional da categoria, em 2011, lembrou que a luta da bancada do PT em prol dos direitos das duas categorias começou em 1995, quando o senador Paulo Rocha (PT/PA) foi relator de um projeto que dispunha sobre o exercício da profissão de agente de saúde comunitária, na Câmara dos Deputados.

Fátima enfatizou que, em 2003, o Dep. Mauricio Rands (PT/PE) apresentou a PEC 7/2003, que permitia a contratação, pela Administração Pública, de agentes comunitários de saúde através do processo seletivo público. Do amplo debate realizado na época, resultou a aprovação da Emenda Constitucional nº 51, que permite que gestores locais do sistema único de saúde admitam agentes comunitários de saúde e de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Já no ano de 2010, durante governo do presidente Lula, foi promulgada a Emenda Constitucional 63, que instituiu o piso salarial das duas categorias. Por fim, no Governo da presidente Dilma Rousseff, foi sancionada a Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que instituiu o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias. O PL que deu origem a lei teve como relatora, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a então deputada Fátima Bezerra. “ Com muita luta, união e mobilização das categorias, nós tivemos conquistas fundamentais, de caráter estruturantes. O Brasil tem que reconhecer o papel estratégico que vocês desempenham no contexto da saúde. Vocês são os verdadeiros anjos da guarda! ”, afirmou.

Fátima também adiantou que, a bancada do PT destacará uma emenda de Plenário que trata do direito previdenciário, queassegura aos Agentes gozo de benefício previdenciário independente de contribuição no período que compreende janeiro de 1991 e dezembro de 2006, desde que seja comprovado o vínculo por meio da apresentação de documentos como contracheque, recibos de prestação serviços, agremiação em associação de classe e comprovantes emitidos pelas prefeituras municipais.