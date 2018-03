Fátima Bezerra lidera em mais uma pesquisa ao Governo; Carlos Eduardo é segundo

Crédito: BLOG DO CÉSAR SANTOS

Mais uma pesquisa aferiu a preferência do eleitor potiguar, divulgada nesta terça-feira (20), em Natal.

A senadora Fátima Bezerra (PT) se mantém na liderança da corrida pelo Governo do Estado.

Veja os números da pesquisa SETA/Blog do BG para governador:

– Senadora Fátima Bezerra (PT) – 29,6%

– Prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PDT) – 8,1%

– Governador Robinson Faria (PSD) – 5,6%

– Ex-governador Geraldo Melo (sem partido) – 3,7%

– Deputado estadual Kelps Lima (SDD) – 3,1%

– General Elieser Girão (PSL) – 1,8%

– Empresário Tião da Prest (PSDB) – 0,7%

– Vice-governador Fábio Dantas (PSB) – 0,6%

– Professor Robério Paulino (Psol) – 0,4%.

Votos declarados para ninugém, branco e nulo somaram 38,6%. Indecisos marcaram 7,8%.

A pesquisa foi realizada de 10 a 13 de março e ouviu 1.100 eleitores em todas as regiões do Rio Grande do Norte. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de confiança é de 95%.

NOTA DO BLOG – Fátima Bezerra vem liderando as pesquisas para o Governo do RN desde o ano passado. Há semanas, a pesquisa Consult/98 FM apontou a sua liderança com 27,12% (VEJA AQUI)

CÉSAR SANTOS

