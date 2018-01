Fábio Faria e Patrícia Abravanel mostram as primeiras fotos da filha Jane

Crédito da foto: Reprodução da Revista Quem

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou a primeira foto com a filha, Jane, nascida na manhã de quarta-feira (10). O registro foi divulgado nesta quinta-feira (11) no Instagram.

A menina é de seu casamento com o deputado Fábio Faria, com quem também tem um garotinho, Pedro, de 3 anos.

Você não imagina como ela é linda!! Já está toda ‘falante’, é super curiosa e presta atenção em tudo!! Essa noite quis mamar quase que de hora em hora!”, contou. Jane nasceu com 3,235kg e 47,5cm. “Eu e o papai, Fábio, estamos completamente apaixonados por ela”, completou.

O deputado também compartilhou um registro da garotinha. “Nossa Jane com menos de 24 horas de vida. Como amar tanto um filho e aí vem outra princesinha e de repente o nosso coração se transborda de amor. Eu a a mamãezona, Patricia, estamos bobos!”, escreveu Fábio, que também mostrou o enfeite na porta do quarto da maternidade do Hospital Israelita Albert Einstein, em Sâo Paulo.

GRANDE FAMÍLIA

Patricia é a “número 4” das seis filhas de Silvio Santos. Antes de engravidar pela segunda vez, ela contou que não queria que Pedro fosse filho único. “Quero formar uma família bem bacana. Adoro casa cheia, mas não sei se vou ter pique para mais de dois”, disse à QUEM. Jane é a neta “número 11” do apresentador.