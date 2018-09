Ezequiel visita Tangará e São José de Campestre e participa de reuniões com correligionários no Trairi e Agreste

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB) foi nesta quinta-feira (13), aos municípios de Tangará e São José de Campestre, nas regiões Trairi e Agreste do Estado. Nas cidades foi recebido com todo carinho e entusiasmo por amigos e correligionários, oportunidade em que registrou o seu empenho em desenvolver ações concretas em benefício dos municípios, destacando o esforças das lideranças políticas pelo engrandecimento das cidades.

Em Tangará o deputado Ezequiel foi recebido por Erociano, ex-vice-prefeito da cidade, Thiago, vice-prefeito, pelos vereadores, Nilson Lima e Aninha de Ilo e a liderança Ilo Marinho. Fruto das ações parlamentares do deputado Ezequiel, Tangará passou a ser beneficiada com aumento de efetivo policial: viaturas para a Polícia e programa Microcrédito.

Também foram solicitados para o município perfuração de poços; construção de cisternas; programa Vale-livro; programa Defensoria; Carro Pipa; Adutora; Projeto Tapa Buraco; convênio para pavimentação; programa compra direta; perfuração e instalação de poços nas comunidades Catolé, Assentamento Pica Pau, Assentamento Fleita, Catolé de Baixo e Povoado Trairi; ambulância; Dia de Campo; reforma do ginásio poliesportivo; reforma de escolas; Sistema de vídeomonitoramento; barragens submersas; carro pipa, construção de cisternas para o distrito de Várzea do Milho e Assentamento Pica Pau; Restaurante Popular; Casas Populares e Projeto Vila Cidadã.

“Tangará merece todo o nosso apoio para o seu pleno desenvolvimento, porque historicamente registra a bravura do seu povo trabalhador, desde o tempo em que ainda era um povoado, com o surgimento de pequenos comércios”, ressaltou o deputado Ezequiel Ferreira.

Em São José de Campestre, na região Agreste, Ezequiel Ferreira (PSDB) participou de um encontro de campanha política onde receber a manifestação de apoio ao projeto de reeleição ao cargo de deputado estadual.

Ezequiel agradeceu as manifestações de apoio e reforçou o seu compromisso de continuar desenvolvendo ações que resultam em estímulo econômico e social do município, assegurando uma melhor qualidade de vida para a população. Em Campestre ele esteve ao lado dos vereadores Luciano, Leó, Gerusa e o ex-vereador Reginaldo.

“Este é um município vocacionado para as atividades da agricultura, da pecuária, contando ainda com uma boa produção leiteira. Esses setores precisam cada vez mais do nosso apoio para seguirem em desenvolvimento”, disse o deputado Ezequiel Ferreira.

Pelas ações parlamentares de Ezequiel já chegaram a São José de Campestre a operação tapa buracos para a melhoria de rodovias; viatura policial; solicitação de melhoria no programa TIM 3G e veículos refrigerados para os programas da EMATER-RN.

Outros benefícios requeridos ao Governo do Estado pelo deputado Ezequiel foram: perfuração e instalação de poços tubulares; programa Compra Direta, Barragens Submersas para ações de convivência com a seca; Já no setor de infraestrutura foi solicitado convênio para Pavimentação e Drenagem Ruas; conclusão da reforma da Ponte do Rio Jacu; construção de um novo matadouro público municipal; reforma de escolas da rede estadual e reativação da quadra poliesportiva, pavimentação e drenagem das ruas São José, Getúlio Vargas; Claudino Coelho; João Câmara; Georgino Avelino; Augusto severo e João Matias, saneamento básico e calçamento das ruas Agripino Freire de Santana e Pastor Francisco Braga localizadas no loteamento Monte Santo, Perfuração e Instalação de poços nas comunidades de Jacu de Órfãos. Cruz de São Pedro; Bico Doce; Japi; Sombras Grandes; Quarta-feira e Lagoa de Pedra. Para o setor de saúde foi requisitada uma ambulância. Ainda no setor de segurança pública foi solicitada reforma de Delegacia e aumento do efetivo policial. A solicitação para a reabertura da agência do Banco do Brasil, também foi uma ação do deputado Ezequiel.