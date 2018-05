Ezequiel vê melhoria nas ações ostensivas policiais para 25 cidades do Agreste

Crédito: Alexandre Mulatinho

Cumprindo agenda parlamentar no município de Nova Cruz, no Agreste potiguar, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), visitou na cidade as sedes da Polícia Militar e Civil, para onde a Casa Legislativa recém destinou viaturas policiais. Acompanhado por lideranças políticas da região, o deputado participou ainda de entrevista na rádio local, ocasião em que prestou contas do seu mandato na Casa Legislativa.

“A Assembleia Legislativa tem sido parceira da Segurança Pública no Rio Grande do Norte. Através de uma importante medida de economicidade do Legislativo Estadual conseguimos doar ambulâncias e viaturas policiais para beneficiar todo Estado. Por sua grandeza e demandas no Agreste Potiguar, o município de Nova Cruz foi contemplado com três viaturas para o reforço do policiamento na região”, disse Ezequiel Ferreira.

No 8° Comando da Polícia Militar, em Nova Cruz, o deputado foi recebido pelo tenente-coronel Tavares, que enalteceu os veículos destinados pela Assembleia Legislativa. “As viaturas têm sido de fundamental importância para o policiamento ostensivo e combate à criminalidade nos 25 municípios atendidos pelo Batalhão aqui de Nova Cruz”, comemorou o comandante.

Em sua passagem pela sede da Polícia Civil, Ezequiel Ferreira se reuniu com o delegado José Carlos de Oliveira, oportunidade em que trataram sobre os desafios enfrentados pela Segurança Pública no RN e na região. Na ocasião, o delegado também destacou a atenção que a Casa Legislativa tem dado ao assunto, sugerindo a doação de drones para as polícias locais. “Que a Assembleia continue sendo parceira e siga beneficiando não apenas a Segurança, mas todas as áreas do Rio Grande do Norte”, enfatizou.

Ainda em Nova Cruz, o presidente do Legislativo marcou presença na 3ª edição do projeto ‘Assembleia e Você’, que disponibiliza serviços gratuitos de cidadania à população carente. “Essa é uma ação de longo alcance da Assembleia Legislativa, que congrega e oferece uma gama de atendimentos a uma parcela reprimida da sociedade. Para se ter uma ideia da abrangência dessa ação, a expectativa para essa edição é pelo atendimento de aproximadamente 10 mil pessoas”, declarou Ezequiel.

A passagem do parlamentar pela cidade foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Cruz, Valdo Salu, o vereador e ex-prefeito Flávio Azevedo, vereadores Junior Salu, Antônio Costa ‘Manga Rosa’, Patrícia Maria, Maria de Fátima, Jardeson Ferreira, Alisson Alvez, Anne Gabriela, Artur Jorge, Carlos Cesar, prefeito de Espírito Santo, Fernando Teixeira, vice-prefeito de Santo Antônio, Estácio Medeiros, prefeita de Serra de São Bento, Vanessa Morais, ex-prefeita de Lagoa D’Anta, Giza Gomes, ex-prefeito de Pedro Velho, Jalmir Macedo e o ex-prefeito de São Bento, Chico de Eraldo.