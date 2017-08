Ezequiel vai destinar emenda parlamentar para Casa do Pobre, em Currais Novos

Preocupado com a manutenção dos serviços prestados pela Casa do Pobre, em Currais Novos, o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), assegurou recursos em forma de emenda parlamentar na ordem de R$ 100 mil para a instituição filantrópica. O anúncio foi feito durante reunião entre a fundadora da casa, Irmã Ananília, e o parlamentar na manhã desta quarta-feira (2).

“O trabalho realizado pela Irmã Ananília, por mais de 20 anos, junto com sua equipe, de alimentar, educar e, acima de tudo, oferecer amor ao próximo, é extremamente importante para a população da toda a região Seridó. O impacto de suas ações atinge toda a sociedade”, afirma Ezequiel Ferreira.

A Casa do Pobre atende uma média de 150 pessoas por dia e também oferece serviço de acolhimento às crianças para adoção, por meio de um projeto chamado de Casa Lar. A instituição abriga atualmente 15 crianças encaminhadas pela justiça para serem adotadas.

“Esse apoio declarado pelo presidente Ezequiel Ferreira representa muito para nós que trabalhamos na Casa do Pobre. Sobrevivemos de doações e esse anúncio significa muito para as pessoas que procuram nossa ajuda”, disse o diretor financeiro da instituição, Vlaudey Liberato, que também participou do encontro na Assembleia.

A Casa do Pobre é mantida através de convênios com prefeituras e doações feitas pela sociedade. A instituição funciona em Currais Novos, na Rua Dix Sept Rosado, 242, Centro. Telefone: (84) 3412.3864.

Homenagem

Em março de 2015, a fundadora da Casa do Pobre Irmã Ananília, recebeu da Assembleia Legislativa a Medalha de Mérito Social “Maria do Céu Fernandes”, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Seridó há mais de 20 anos.