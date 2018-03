Ezequiel solicita estudo para reativação de cursos presenciais da UFRN em Macau

Crédito das Fotos: João Gilberto

A inativação de cursos presenciais no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Macau, na região salineira do Estado, está prejudicando o segmento estudantil daquele município e de outros municípios da região.

Atendendo à solicitação de lideranças daquela cidade, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) encaminhou requerimento à Reitora da UFRN, professora Ângela Paiva e à secretária de Educação e Cultura do Estado, Cláudia Santa Rosa, solicitando estudo de viabilidade para a reativação dos cursos.

“A população de Macau, estimada em mais de 30 mil habitantes, sofre com as consequências da inativação dos cursos presenciais no Campus da Universidade. Aquela unidade universitária, na década de 1980 foi referência para a cidade e toda a região salineira. Atualmente o Campus de Macau está funcionando com extensões e cursos à distância”, justifica o deputado Ezequiel.

O Centro de Ensino Superior de Macau encerrou as suas atividades de cursos presenciais em 2011, com a colação de grau das turmas concluintes dos cursos de Educação Física e Ciências Biológicas, passando a funcionar apenas com cursos à distância e extensões.