Ezequiel solicita benfeitorias para municípios da Grande Natal e Seridó

Crédito das Fotos: Eduardo Maia



O ambiente físico das escolas exerce influência no processo de ensino aprendizagem. No interior do Estado algumas escolas deixam a deseja no tocante às condições da estrutura física inadequada para o desenvolvimento de um bom processo educacional. Inclusive especialistas tem alertado que esse cenário torna as atividades educacionais mais complicadas, chegando a contribuir para evasão de estudantes.

Atento a essa necessidade de melhorar o ambiente escolar. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) está solicitando do governo do Estado a reforma das escolas da rede estadual de ensino professor Edgar Barbosa, Ubaldo Bezerra de Melo, General João Varela, Monsenhor Celso Cicco, Enéas Cavalcanti e Professor Otto de Brito Guerra, todas no município de Ceará Mirim, na região Metropolitana da Capital.

“Essas escolas em estado de conservação insatisfatório não oferecem ambiente saudável para professores e alunos. Os prédios apresentam rachaduras nas paredes, goteiras no telhado e com os sistemas hidráulico e elétrico deteriorados. Por isso apelamos ao governo do Estado, por meio da secretaria de Educação que seja realizada reformas, com a finalidade de incentivar um maior interesse e melhor aproveitamento por parte dos alunos”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Ainda para o município de Ceará Mirim o deputado solicitou estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico e calçamento das ruas da comunidade Papa Francisco; estudo técnico para extensão da rede de distribuição de água para a comunidade Várzea de Dentro, construção de um posto policial militar na comunidade Primeira Lagoa e idêntico posto na comunidade Capela.

Na mesma sessão plenária da Assembleia Legislativa, Ezequiel protocolou requerimento ao governo do Estado solicitando o aumento do efetivo policial para o município de Santana do Matos. Para aquele município seridoense o deputado também requereu melhorias na iluminação pública no entorno do estádio municipal João Tavares da Silva, no bairro Santa Luzia e na avenida que dá acesso ao conjunto Lavoisier Maia, bem como reparos na rede de distribuição de água do bairro Santa Terezinha.

Outro benefício do Seridó a ser beneficiado pela ação parlamentar de Ezequiel Ferreira é Florânia, para onde reivindicou um veículo modelo ambulância.