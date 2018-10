Ezequiel solicita benefícios para municípios do Trairi e Mato Grande

Crédito da Foto: João Gilberto



Preocupado com a dificuldade de abastecimento de água na zona rural do Rio Grande do Norte, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) tem direcionado suas solicitações, com base com as reivindicações que chegam dos moradores das comunidades, para que o governo do Estado desenvolva ações no sentido de melhorar a oferta de água nos locais onde há maior dificuldade no abastecimento.

Recentemente o deputado solicitou da Companhia de Águas e Esgotos – CAERN, um estudo técnico de viabilidade para a extensão da rede de distribuição para a comunidade Lagoa Salgada, no município Serra de São Bento, na região Trairi.

“A Comunidade Lagoa Salgada está com o fornecimento de água comprometido, deixando muitas residências sem receber água tendo os moradores que recorrer à compra nos carros pipa. Durante muitos anos os investimentos em adutoras para as sedes dos municípios, deixando as zonas rurais sem água. A CAERN tem corrigido essa distorção, garantindo que a água chegue a todos. Por isso encaminhamos essa solicitação”, justificou o deputado Ezequiel Ferreira.

O deputado também solicitou a construção de um posto policial militar para Lagoa Salgada; a reforma do posto de saúde e a pavimentação de ruas de acesso a Panelas e a construção de uma quadra poliesportiva em Chole; todas comunidades em Serra de São Bento.

Já para o município Taipu, na região Mato Grande, o deputado sugeriu que seja firmado um convênio com o governo do Estado no sentido de apoiar e incentivar o esporte amador e as reformas nas escolas da rede estadual, Joaquim Nabuco, Adão Marcelo da Rocha e Professora Clotilde de Moura Lima.