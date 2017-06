Ezequiel solicita ao Governo RN que delegacia civil não seja transferida de Parelhas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (28) o médico parelhense Tiago Almeida que veio manifestar a sua preocupação com a possibilidade da transferência dos trabalhos da delegacia de Polícia Civil, daquela cidade para Jardim do Seridó, de acordo com informação do delegado Alex Alves Freire, em entrevista à Rádio Rural de Parelhas.

Logo após a audiência Ezequiel Ferreira encaminhou requerimento ao Governo do Estado solicitando que essa transferência não seja feita, ao mesmo tempo em que afirmou que vai conversar com o governador Robinson Faria sobre o assunto e solicitar a construção de uma nova sede da delegacia para atender as demandas da população.

“O município de Parelhas que tem 23.577 habitantes está bastante vulnerável quanto à segurança pública. O prédio da delegacia se encontra deteriorado, não oferecendo boas condições de trabalho para os agentes policiais. Com a recuperação os policiais terão condições adequadas para o trabalho”, justifica o deputado em seu requerimento.

Durante a audiência, Tiago Almeida manifestou a sua preocupação caso a transferência da delegacia seja concretizada, lembrando que Parelhas é a terceira cidade da região Seridó, com maior grau de violência do que Jardim do Seridó.

“Além do maior nível de violência, Parelhas está na divisa com o Estado da Paraíba. A delegacia é responsável pelo atendimento de Parelhas, Santana do Seridó, Equador e Ouro Branco Se a transferência for concretizada a população desses municípios serão prejudicadas pela ausência de uma delegacia próxima para combater a criminalidade. É preciso que a estrutura física seja recuperada e que a delegacia permaneça em Parelhas”, afirmou Tiago.

Jornalista Rodrigo Rafael