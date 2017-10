Ezequiel solicita a Anatel melhorias no sinal de telefonia em Lagoa Nova

Crédito da Imagem Jean de Souza

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), solicitou que providências sejam tomadas na fiscalização da qualidade dos serviços de telefonia móvel da Operadora TIM, que tem sido foco de reclamações da população do município de Lagoa Nova, no Seridó.

A população do município de Lagoa Nova, que tem hoje 15.590 habitantes (IBGE, estimativa 2017) está enfrentando problemas na qualidade do serviço de telefonia móvel que, no município é oferecido pela TIM. “Há alguns dias a qualidade do serviço ofertado não tem condições de completar ligações, nem o carregamento de dados de internet. Isto tem causado muitos transtornos à população, haja vista que, a operadora TIM é a única que funciona na cidade. Daí ter que prestar o serviço com excelência”, justificou Ezequiel Ferreira.

Considerando que a missão da Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações, de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados e diversificados; o deputado Ezequiel Ferreira acionou à ANATEL para que fiscalize e, se possível, envie uma equipe técnica ao município para inspecionar o problema. “Com o apoio e sensibilidade desta agência fiscalizadora, aguardamos que o problema seja solucionado com a máxima urgência”, salientou Ezequiel Ferreira.