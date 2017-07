Ezequiel requer retomada das obras do acesso sul ao aeroporto de São Gonçalo

Em função da importância do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (Governador Aluízio Alves) para a economia do Rio Grande do Norte, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) está sugerindo ao Governo do Estado que retome de imediato as obras do acesso Sul até o complexo aeroportuário, localizado no município São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana da capital.

“As obras contemplam uma via em pista dupla a partir da BR-304, em Macaíba, contabilizando um total de 18,79 km de extensão. No entanto, faltam apenas 5% para a conclusão dos serviços, que englobam a concretagem da laje da pontes sobre o rio Potengi e 100 metros de pista que vai ligar o acesso Sul do aeroporto à reta Tabajara. Estamos solicitando a retomada das obras que estão paradas”, diz o deputado Ezequiel Ferreira.

O acesso Sul será realizado pela conjunção das BRs 226 e 304, que dá acesso ao município limítrofe de Parnamirim e à BR-101 sul. O aeroporto foi concebido sob o conceito de “aeroporto-cidade” com o objetivo de conjuntamente com a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Macaíba elevar o grau de competitividade do transporte de cargas e passageiros no Estado, devido a sua proximidade com o continente europeu.

O complexo é visto como um dos impulsionadores da economia potiguar nos próximos anos. O terminal, inaugurado em 31 de maio de 2014, tem capacidade anual para 6,2 milhões de passageiros.