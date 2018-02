Ezequiel requer reativação de serviços na Central do Cidadão de Currais Novos

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

Por considerar que a prestação dos serviços são essenciais para a população e o atendimento com deslocamento para outras cidades resultam em gastos para o cidadão, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) encaminhou solicitação ao governador do Estado, Robinson Faria (PSB) solicitando a reativação da junta médica, da Agência de Fomento e da CAERN, na Central do Cidadão do município de Currais Novos, na região Seridó.

“A falta de prestação desses serviços naquela Central do Cidadão abriu uma enorme lacuna. Atualmente quem tiver pretensão de se submeter aos serviços oferecidos por esses órgãos, tem que procurar esses setores em Caicó ou Natal, que estão numa distância de 100 km e 180 km de distância, respectivamente. Além disso esse deslocamento causa despesas pessoais”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

O deputado ressaltou que a Central do Cidadão é um órgão de suma importância para Currais Novos que conta com uma população aproximada de 45 mil pessoas. Os moradores da cidade e de municípios vizinhos procuram os serviços da Central diariamente, onde hoje funcionam serviços do SINE, do PROCON. DRT-RN ;DETRAN-e do Banco Pag Fácil.

Para melhor conforto das pessoas que utilizam a Central do Cidadão, o deputado Ezequiel também solicitou do governo do Estado a manutenção e adequada instalação dos aparelhos de ar condicionado do local de atendimento.