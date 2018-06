Ezequiel requer programas habitacionais para municípios da região Mato Grande

Crédito da Foto: Eduardo Maia



Por entender que a casa é o lugar de realização da família, o que é reconhecido por diversos autores das ciências sociais, que destacam sua importância material e simbólica como forma de viabilização da família, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) direcionou suas ações parlamentares, nesta semana, no sentido de requerer ao Governo do Estado a implantação de programas habitacionais para beneficiar famílias carentes de municípios da região Mato Grande.

“A casa própria é um bem que ficará para sempre com a sua família e trará conforto aos seus descendentes, e os programas Cartão Reforma Estadual e Federal, Moradia Cidadã e Moradia Cidadã Servidor e Pró-Moradia tem por objetivo ajudar famílias em situação de risco social a conseguir melhor moradia e mais qualidade de vida. Por isso estamos solicitando a implantação desses programas”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Os requerimentos foram para beneficiar as populações carentes dos municípios Touros, Rio do Fogo, Pureza, João Câmara, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco, Bento Fernandes, Pedra Grande e Jandaíra, todos na região Mato Grande.

Todos esses programas são gerenciados pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério das Cidades. Com a sua implantação, as famílias de baixa renda terão acesso ao crédito para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de obras, bem como a possibilidade de financiamento residencial aos servidores estaduais que podem assumir uma parcela de financiamento mensal de baixo custo.