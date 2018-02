Ezequiel requer plantio de palma forrageira para o Vale do Açu e região Central

Crédito da Foto: João Gilberto

Com o objetivo de amenizar os efeitos da seca, que se intensificou no Estado, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) protocolou requerimento a ser encaminhado ao secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha solicitando a distribuição de raquetes de palmas forrageiras. A solicitação é para beneficiar os agricultores das regiões Vale do Açu e Central.

“A palma forrageira é uma das principais alternativas para alimentação de caprinos e bovinos, mas a disponibilidade é baixa devido à erradicação de grande parte da área plantada com a cultura, pelo ataque da cochonilha-do-carmim. Foi desenvolvida uma metodologia utilizando-se fragmentos de raquetes para obtenção de novas mudas. A produção de mudas pela fragmentação de raquetes é uma alternativa para que o produtor rural possa implantar novas áreas ou sementeiras utilizando mudas de alta qualidade”, justifica o deputado Ezequiel.

Com o atendimento da solicitação, vão ser beneficiados os municípios de Angicos, Fernando Pedrosa, Lajes, Pedra Preta, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Galinhos, Macau, Carnaubais, Paraú e Ipanguaçu.

O deputado registra ainda em seu requerimento que o cultivo de palma forrageira permite ao pequeno produtor a viabilidade de manutenção do seu rebanho, principalmente nos períodos de seca severa