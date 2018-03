Ezequiel requer melhores serviços para municípios do Agreste e Mato Grande

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Segurança, boas estradas, agências bancárias, prestação de serviços públicos à sociedade, perfuração de poços tubulares nas comunidades rurais e sistema de abastecimento de água são itens necessários para que os municípios possam proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Esses itens são constantes nos requerimentos do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), em atendimento às solicitações que chegam de todas as regiões ao seu gabinete.

“A perfuração de poços tubulares é necessária. O objetivo é prevenir os problemas que poderão surgir, caso o abastecimento de água da cidade continue sob ameaça. A zonas rural do município conta com mais de dois mil habitantes e os distritos que precisam de uma atenção especial são Jacú de órfãos, Cruz de São Pedro, Bico Doce, Japi, Sombras Grandes, Quarta-feira e Lagoa de Pedra”, justifica o deputado Ezequiel ao requerer a perfuração e instalação de poços tubulares no município de São José de Campestre, na região Agreste.

Para o município, Ezequiel solicitou também a disponibilidade de um veículo tipo ambulância para o atendimento de aproximadamente 13 mil habitantes e a reabertura da agência do Banco do Brasil. Na área de segurança solicitou, ainda, para São José de Campestre, aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar e a urgente recuperação geral da delegacia de Polícia.

Para Serra de São Bento, o deputado requereu a construção da estrada que liga o município até a divisa do o estado da Paraíba. Ainda na área de estradas, o deputado Ezequiel solicitou celeridade nas obras de construção da ponte Sibaúma/Barra de Cunhaú e o asfaltamento das rodovias RN-003 e RN-269, iniciando na praia de Sibaúma, passando por Barra de Cunhaú e pelas cidades de Canguaretama, Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz. As ações do projeto Vila Cidadã foram solicitadas para o município de Canguaretama.

Para o município de Taipu, na região Mato Grande, Ezequiel solicitou do governo do Estado a ampliação da rede de abastecimento de água e seus respectivos ramais, saindo do distrito de Matão ao distrito de Boa Vista, bem como um carro policial e aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar