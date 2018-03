Ezequiel requer benfeitorias para municípios de cinco regiões do Estado

Crédito da Foto: João Gilberto

As ações parlamentares do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) são voltadas para beneficiar municípios de todas as regiões do Estado, por meio de obras, programas e projetos reivindicados ao Poder Executivo. De uma vez só o deputado Ezequiel solicitou benefícios voltados para a melhoria da qualidade de vida de moradores de municípios de cinco regiões distintas.

“Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes, além de ser relacionada com o abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, coleta e tratamento de esgoto e a limpeza urbana. Sabemos que o saneamento básico é um item essencial para toda a sociedade para que sejam evitadas doenças que provêm dos esgotos a céu aberto”, justifica Ezequiel ao solicitar a conclusão do saneamento básico nos bairros Porto da Pescaria, Arnóbio Abreu e praia de Camapum, no município de Macau.

Ainda para esse município da região Salineira, o deputado sugeriu a retomada das obras da adequação do espaço físico do hospital maternidade José Varela e Antônio Ferraz. Outra solicitação foi para a inclusão de Macau na relação dos municípios contemplados com ações do Projeto Vila Cidadã.

Para a região Seridó, Ezequiel requereu do Governo do Estado a implantação do programa Café Cidadão na cidade de Jucurutu. Da própria Assembleia Legislativa a inclusão de Acari nas próximas edições do Projeto Assembleia Cidadã.

O estudo de viabilidade técnica para a perfuração e instalação de poços tubulares e a aquisição de dessalinizadores, foram as solicitações feitas ao governo do Estado para o município de Taipu, na região Mato Grande.

Já o município de Barcelona, na região Potengi deve ser beneficiada com a implantação do Projeto Ronda Cidadã, solicitada pelo deputado ao Executivo. Para Campo Redondo, no Trairi, Ezequiel Ferreira solicitou da secretaria estadual da Educação e da Cultura que não sejam extintas das primeiras séries do Ensino Fundamental da escola Dr. José Borges de Oliveira.