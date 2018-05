Ezequiel requer benefícios para regiões Mato Grande, Metropolitana e Seridó

Crédito das Fotos: João Gilberto

O Vila Cidadã é um programa que envolve 15 órgãos do governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) que leva serviços à população mais carente. Levando em consideração a importância desse trabalho, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) vem solicitando a implantação do programa em municípios de várias regiões.

“Recentemente solicitamos ao Executivo a implantação do Vila Cidadã nos municípios Ceará-Mirim, Jandaíra e Carnaúba dos Dantas, com o objetivo de beneficiar famílias das regiões da Grande Natal, Mato Grande e Seridó. O Projeto leva ações de cidadania para os municípios com serviços essenciais, além de proporcionar um dia de lazer para as crianças, no dia em que se realiza no município”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Para Jandaíra, no Mato Grande, o deputado solicitou, também a implantação do projeto Ronda Cidadã, que trabalha a questão do policiamento em duas frentes: a reativa e a proativa, com o objetivo de conter a criminalidade.

A construção de uma quadra poliesportiva no povoado Rajada, em Carnaúba dos Dantas, no Seridó, foi outra reivindicação feita pelo deputado Ezequiel atendendo a uma solicitação dos moradores daquele lugar.

Outro benefício para o Seridó foi a recuperação, com urgência da delegacia de Policia do município Tenente Laurentino Cruz, que tem uma população aproximada de seis mil habitantes.