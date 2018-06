Ezequiel requer benefícios para municípios do Seridó e do Litoral Norte

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Para atender às necessidades dos estudantes que residem na zona Rural de Santana do Matos, na região Seridó, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) solicitou do governo do Estado a disponibilização de um ônibus escolar para o transporte dos estudantes que moram na zona Rural do município.

“Os estudantes enfrentam grandes dificuldades de locomoção no trajeto de suas residências até as escolas por causa da ausência de infraestrutura, bem como de um ônibus escolar. Solicitamos que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação atenda com brevidade o pleito da população estudantil, que busca melhor acesso à educação”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira no requerimento protocolado na Mesa Diretora do Legislativo.

O deputado Ezequiel destacou no documento reivindicatório que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) da população de 13 mil habitantes de Santana do Matos, em média sete mil residem em comunidades rurais do município.

O parlamentar também sugeriu ao Governo do Estado que seja asfaltada a RN-203 no perímetro urbano do distrito Barão de Serra Branca, em Santana do Matos. O trecho está bastante esburacado em consequência da falta de manutenção nos últimos anos.

Em virtude da quantidade de buracos e do iminente risco de acidente, os condutores de veículos, os pedestres e os munícipes, de modo geral, têm enfrentado, diariamente grandes prejuízos.

O deputado Ezequiel também direcionou benefícios para o município de Touros, no litoral Norte do Estado, em requerimentos protocolados na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Um dos benefícios é o estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico e calçamento do conjunto Frei Damião, no município de Touros.

Para àquele município, Ezequiel também solicitou a aquisição e instalação de uma caixa d`água. Outra reivindicação foi uma sugestão para a implantação de uma sede da Central do Cidadão, no município de Touros.