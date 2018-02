Ezequiel requer benefícios para municípios das regiões Potengi e Salineira

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

O município de Barcelona, na região Potengi, ainda passa por dificuldades no abastecimento de água, notadamente na área rural, como uma consequência da seca que vem atingindo o Estado nos últimos anos. Atento a esse problema e com o objetivo de melhorar as condições de oferta de água para a população, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) solicitou do governo do Estado a perfuração e instalação de poços tubulares, disponibilidade de carro pipa para comunidades da zona rural.

“A perfuração de poços tubulares é de extrema importância para prevenir o problema do abastecimento de água que continua sob ameaça de colapso. A zona rural do município conta com cerca de dois mil habitantes e os distritos que precisam de uma atenção especial em relação à perfuração e instalação de poços são Poço de Serrote e Riacho Fundo II”, justifica o deputado Ezequiel.

Ainda para Barcelona, o deputado Ezequiel solicitou a disponibilidade de um carro pipa para atender a população da zona rural; a construção de casas populares para a população carente; a viabilidade para a execução do saneamento básico na cidade e a construção de uma quadra poliesportiva.

O deputado Ezequiel também protocolou requerimento na Mesa da Assembleia Legislativa, requerimento ao governo do Estado para que seja aumentado o efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar, nas comunidades Barreiras e Diogo Lopes, no município de Macau, na região salineira.

“A população de Macau, em torno de 32 mil habitantes, está bastante vulnerável quanto à segurança pública. As estatísticas revelam aumento de vítimas de todas as práticas criminosas. O aumento do efetivo policial para a delegacia de Polícia Militar é uma das principais reivindicações da população”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.