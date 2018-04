Ezequiel requer ações nas áreas de Estradas, Educação e Segurança para Parnamirim

Crédito da Foto: João Gilberto

Ações efetivas nas áreas de Infraestrutura Rodoviária, Segurança e Educação estão contidas em requerimentos encaminhados ao Executivo Estadual pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). Os pleitos buscam benefícios para o município de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de uma população superior a 254 mil habitantes. Dentre as solicitações, consta a execução de uma operação tapa buracos na avenida Maria Lacerda.

“A avenida Maria Lacerda é uma via de fundamental importância para o deslocamento da população de Parnamirim, principalmente no sentido de Natal. A via contém alguns trechos em más condições, o que configura um iminente risco de acidentes para motoristas e pedestres. É preciso que sejam tomadas as medidas cabíveis, com a máxima brevidade, visando um bom e correto fluxo do tráfego”, justifica Ezequiel Ferreira.

Também no setor de Estrada, Ezequiel solicitou do Executivo a sinalização, recuperação e construção de acostamento na rodovia RN-313, na localidade de Pium, em Parnamirim. A estrada, segundo o parlamentar, necessita de reparos imediatos em razão das crateras na via.

Na área da Segurança, Ezequiel Ferreira solicitou a implantação do Projeto Ronda Cidadã em Parnamirim. O Projeto trabalha a questão do policiamento em duas frentes: a reativa e a proativa. “Os bairros de Parnamirim estão vulneráveis quanto à segurança pública. A população reivindica a implantação desse Programa no município”, justifica o deputado.

A reforma das escolas da rede estadual, Apolinário Barbosa e Antônio Basílio, além da revitalização do telhado da escola Maria Araújo, também foram solicitações de Ezequiel ao Governo do Estado no setor de Educação. Os pleitos buscam assegurar um melhor ambiente escolar, beneficiando estudantes e professores de Parnamirim.