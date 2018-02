Ezequiel renova solicitação de palma forrageira para quatro regiões do Estado

Crédito das Fotos: João Gilberto

A distribuição das raquetes de palmas forrageiras, para a multiplicação nas propriedades rurais do Estado está sendo bem aceita pelos agricultores. A palma é uma alternativa para alimentação dos rebanhos bovino, caprino e ovino, nos períodos de seca, como o que vem atravessando o Rio Grande do Norte.

É por isso que a intenção do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) é desenvolver ações com o objetivo de beneficiar os produtores da agricultura familiar de todas as regiões do Estado. Nesta terça-feira (27), o deputado solicitou do secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha que a distribuição seja feita para os municípios das regiões do Potengi, Mato Grande, Metropolitana e Litoral Norte.

“Essa distribuição das mudas de palma forrageira vai amenizar a situação do homem do campo que vem sofrendo com os efeitos da seca. A palma forrageira é uma alternativa para a alimentação dos rebanhos bovino, caprino e ovino em toda a região semiárida, notadamente nos períodos de longa estiagem”, afirma o deputado Ezequiel Ferreira.

Essa solicitação é para beneficiar agricultores dos municípios João Câmara, Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Extremoz, Jandaíra, Jardim de Angicos, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, São Bento do Norte, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros, São Paulo do Potengi, Barcelona, Bento Fernandes, Bom Jesus, Caiçara do Rio dos Ventos, Lagoa de Velhos, Macaíba, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Pedro, São Tomé, Senador Elói de Souza e Serra Caiada.