Ezequiel reivindica melhorias para municípios da região Metropolitana

Crédito das Fotos: Eduardo Maia



Convênio para pavimentação e drenagem de ruas, construção de postos policiais e melhorias em rodovias, são reivindicações feitas pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) para atenderem à população dos municípios de Ceará Mirim e Extremoz na região Metropolitana da Capital.

As solicitações encaminhadas ao Governo do Estado vão contribuir para o desenvolvimento econômico das localidades a serem beneficiadas com o atendimento e a melhoria da qualidade de vida dos moradores

“Acreditamos que a administração estadual tem total interesse em investir em uma melhor infraestrutura no município, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida da população. Por essa razão protocolamos requerimento sugerindo que seja realizado convênio com Ceará Mirim para pavimentação e drenagem de ruas nas comunidades Gravatá, Primavera, Quirii, Mangabeira, e riacho da Goiabeira”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Ainda para Ceará Mirim o deputado Ezequiel requereu a construção de postos da Polícia Militar no bairro Verdes Canaviais e no conjunto Luiz Varela, com o objetivo de conter a criminalidade.

Para Extremoz, também na região Metropolitana da Capital, Ezequiel solicitou a iluminação da RN-160, no perímetro que liga o centro da cidade à comunidade de Estivas, bem como o trecho que vai da rotatória da BR-101 Norte, no distrito de Contendas até a praia de Pitangui.

“Esta solicitação também está embasada em pedido dos moradores, pois se trata de uma medida de segurança, principalmente de estudantes e trabalhadores que precisam sair de madrugada e transitam por esses locais”, justifica o deputado Ezequiel.