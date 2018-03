Ezequiel prestigia entrega de palmas forrageiras e sementes no Trairi

Crédito da Foto: Eduardo Maia

As raquetes de palmas forrageiras mais resistentes às pragas, que são consideradas a salvação da agricultura e da pecuária da região semiárida, chegaram à região Trairi, num atendimento a uma reivindicação do deputado e presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel, Ferreira de Souza (PSDB), feita ao secretário de Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha.

Com elas também chegaram as semente de feijão, milho e sorgo para completarem a festa dos agricultores familiares que começou quando a chuva voltou ao interior do Rio Grande do Norte, depois de seis anos de seca.

“Os nossos pequenos agricultores e pecuaristas sofreram muito com esses seis anos de seca. Os efeitos da falta de chuva quase dizimaram esses dois segmentos muito importantes para a nossa economia. Graças a Deus, depois de tanto sofrimento a chuva chegou e agora estamos entregando as palmas forrageiras e as sementes que vão garantir a recuperação da agricultura e da pecuária, porque quem planta quer colher e quem cria, quer ver seus animais crescerem”, destacou o deputado Ezequiel na solenidade de entrega das palmas e sementes, no final da tarde da sexta- feira (9), em Bom Jesus.

Com a iniciativa, vão ser beneficiados os municípios Elói de Souza, São Pedro, Boa Saúde e Bom Jesus. Participaram da Mesa da solenidade de entrega o prefeito de Bom Jesus, Clécio Azevedo, o vereador Leonardo Figueiredo, representando a Câmara Municipal da cidade; o secretário de Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Estado, Guilherme Saldanha; o gestor da EMATER em Bom Jesus, Sebastião Veras e o vice-prefeito de Elói de Souza, Júnior Bilu.