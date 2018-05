Ezequiel, presidente estadual do PSDB, convoca vereadores para encontro da agremiação na segunda-feira

Vem aí o 1º Encontro Estadual dos Vereadores do Partido da Social Democracia Brasileira que acontece segunda-feira (7), no Auditório Deputado Cortez Pereira, das 8h às 12h. O presidente do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, também presidente da Assembleia Legislativa disse que diante das opiniões deste agente político que está mais próximo do cidadão nas cidades pretende oxigenar o partido com novas ideias e anseios das comunidades para as eleições deste ano.

“É na figura do vereador que as cobranças chegam primeiro. O PSDB trilha este caminho de ouvir e prestigiar este porta-voz da comunidade. Como deputado e como presidente do Poder Legislativo Estadual busco sempre contribuir com o trabalho do vereador e com os legislativos municipais”, disse Ezequiel Ferreira, ao citar o Ciclo de Debate Legislativo nas regiões do Estado em parceria com União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (UVERN), e da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM/RN).

Ezequiel Ferreira durante o encontro pretende pontuar as iniciativas de parceria da atual gestão da Assembleia para proporcionar melhorias aos Legislativos municipais. “Convênios entre a Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais possibilitam o repasse de conhecimento tecnológico para efetivar melhorias nos portais de transparência, programas para gestão da folhas de pessoal e para a produção de Boletim Eletrônico”, explicou.