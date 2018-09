Ezequiel percorre Macau em grande carreata

Crédito: Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) retornou a Macau ontem quarta-feira (12) para ser recebido em carreata percorrendo as principais ruas da cidade, sendo recepcionado por Rodrigo Aladim, vice-prefeito da cidade, vereadores Carlinhos do Valadão e lideranças que reuniram amigos e correligionários.

“Agradeço o carinho dos amigos de Macau. São estes amigos que nos apresentam demandas para solucionar os problemas inerentes à cidade. Por isto temos apresentado requerimentos com solicitações de obras, projetos e programas, alguns já contribuindo e outros que igualmente vão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do maior produtor de sal do País”, explica Ezequiel.

Levando em consideração o problema de abastecimento de água de Macau, Ezequiel foi um porta-voz da comunidade junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos buscando que sejam realizados estudos de viabilidade para construção da adutora ligando Afonso Bezerra à Macau.

Também foram pleitos de Ezequiel ao governo do Estado a construção de barragens submersas, dessalinizadores, perfuração e instalação de poços tubulares nas comunidades Ilha de Santana, Cohab, Barreiras, Diogo Lopes, Papagaio, Tambaú, Quixabas e Moinho do Juá.

Já chegaram ao município as ações solicitadas por Ezequiel que foram – Construção de uma sede da Central do Cidadão; Viatura para a Polícia; Operação Vertente II e caminhões-pipa.

Outras ações reivindicadas são recapeamento na RN-221; Construção da casa militar; Ambulância; Reabertura da maternidade José Varela; Iluminação pública; Retomada das obras da ponte dos cavalos; reforma na casa da cultura; Programa Moradia Cidadã e reforma do matadouro público municipal.