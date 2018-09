Ezequiel participa de grande carreata em Espírito Santo, no Agreste Potiguar

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

Mais uma intensa mobilização na cidade de Espírito Santo, no Agreste Potiguar, marcou a campanha eleitoral à reeleição do deputado estadual, Ezequiel Ferreira (PSDB). Uma grande carreata pelas ruas da cidade até o distrito de Taboca marcou a mobilização ontem dia (6).

O prefeito de Espírito Santo, Fernando Teixeira (PSDB), o prefeito mais bem avaliado do Agreste, iniciou a mobilização no Bairro Novo indo até o distrito de Taboca onde Ezequiel se encontrou com o vereador Naldo do Picolé e uma verdadeira multidão acompanhou o comício, que teve a participação do candidato ao senado da República, Antônio Jácome que em Espírito Santo realiza uma dobradinha para primeiro e segundo voto com candidato ao senado do PSDB, Geraldo Melo.

“Espírito Santo vai preenchendo cada vez mais o meu coração de orgulho e satisfação. Há pouco mais de uma semana participei de uma calorosa caminhada onde apertei a mão de amigos, falei com outros, ouvi conselhos, estímulos para prosseguir na luta e agora outra grande mobilização. Desta vez com carreata e este grande comício. Obrigado Espírito Santo. Até 7 de outubro cravando na urna 45678”, disse Ezequiel Ferreira.

O deputado ainda prestou contas dos pleitos que tem feito para Espírito Santo nos setores de Recursos Hídricos: Solicitou instalação e perfuração de poços tubulares nos distritos de: Carnaúba, Miranda, Retiro Tabocas, Cascavel, Porção, Riachão e Cachoeira. Segurança: Solicitou uma viatura policial e aumento do efetivo policial militar e melhores condições de trabalho para a polícia militar. Saúde: Solicitou uma ambulância. E, para Infraestrutura: Sugeriu convênio entre o município e o Estado para drenagem e pavimentação de ruas, além de que fosse construído um ginásio poliesportivo.